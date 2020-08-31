ЦИК Черногории огласила предварительные результаты парламентских выборов

ЦИК Черногории обработала 98,55% голосов и заявила, что на прошедших парламентских выборах правящая партия набрала 35,12%, оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» — 32,52%. Об этом пишет РИА «Новости».

Вторая по популярности оппозиционная коалиция «Мир — наша нация» набрала 12,55% голосов. Таким образом, объединившись, оппозиционные силы побеждают на выборах, впервые за 30 лет опережая правящую партию.

До этого президент Черногории Мило Джуканович заявил, что не признает проигрыш своей партии. В то же время лидер оппозиционной коалиции Здравко Кривокапич объявил о «падении режима».

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Черногории начались парламентские выборы

— В Черногории оппозиция объявила о «падении режима» по итогам выборов

— Президент Черногории не признал поражение своей партии на выборах