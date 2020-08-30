В Черногории оппозиция объявила о «падении режима» по итогам выборов
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В Черногории лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич объявил о «падении режима» по итогам выборов, пишет ТАСС.
«Граждане Черногории, спасибо вам за поддержку! 30-летний режим пал», — сказал Кривокапич.
По предварительным данным экзитполов, правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов набирает 34,4%, оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» — 33,4%, оппозиционная коалиция «Мир - наша нация» — 12,5%. Таким образом, если оппозиция объединится, то получит около 46%.
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