В Черногории оппозиция объявила о «падении режима» по итогам выборов

В Черногории лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» профессор информатики университета в Подгорице Здравко Кривокапич объявил о «падении режима» по итогам выборов, пишет ТАСС.

«Граждане Черногории, спасибо вам за поддержку! 30-летний режим пал», — сказал Кривокапич.

По предварительным данным экзитполов, правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов набирает 34,4%, оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» — 33,4%, оппозиционная коалиция «Мир - наша нация» — 12,5%. Таким образом, если оппозиция объединится, то получит около 46%.

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