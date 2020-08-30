Лукашенко и Путин проведут встречу в ближайшие дни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пояснил агентству, что точная дата встречи двух лидеров станет известна позднее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин признал легитимность выборов в Белоруссии

— Колесникова назвала слова Лукашенко о новой конституции манипуляцией

— Путин переговорил с Лукашенко по телефону