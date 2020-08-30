Лукашенко и Путин проведут встречу в ближайшие дни
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — сообщили в пресс-службе.
В свою очередь, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пояснил агентству, что точная дата встречи двух лидеров станет известна позднее.
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