Лукашенко и Путин проведут встречу в ближайшие дни

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшее время, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков пояснил агентству, что точная дата встречи двух лидеров станет известна позднее.

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