В Минске стартовала женская акция протеста
В Минске на площади Победы стартовала женская акция протеста, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что женщины в белых и красных одеждах собрались по обе стороны проспекта Независимости. Со всех улиц продолжают прибывать колонны женщин с цветами и плакатами.
Одновременно силовики подогнали к площади автозаки. Милиция предупреждает участников, что акция незаконна. Как минимум уже один мужчина задержан.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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