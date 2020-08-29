В Минске стартовала женская акция протеста

В Минске на площади Победы стартовала женская акция протеста, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что женщины в белых и красных одеждах собрались по обе стороны проспекта Независимости. Со всех улиц продолжают прибывать колонны женщин с цветами и плакатами.

Одновременно силовики подогнали к площади автозаки. Милиция предупреждает участников, что акция незаконна. Как минимум уже один мужчина задержан.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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