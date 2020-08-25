Зеленский заявил о выских шансах закончить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил о высоких шансах решить конфликт в Донбассе после новой встречи в «нормандском формате».

«Думаю, по результатам второй «нормандской встречи» высок шанс окончания войны», — сказал глава государства.

Он также отметил, что процесс по урегулированию конфликта продвигается медленнее, чем он рассчитывал. Однако Зеленский подчеркнул важность состоявшегося перемирия в Донбассе, обмена удерживаемых лиц и предстоящей встречи «нормандской четверки».

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