МИД РФ отреагировал на обвинения Запада из-за ситуации с Навальным

Россия в ходе консультаций с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом заявила о недопустимости голословных обвинений западных стран из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщается в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве рассказали, что российские власти поддерживают тщательное расследование инцидента с блогером. Однако в Москве считают оскорбительными обвинения в попытках скрыть правду в адрес омских врачей, которые первыми оказывали помощь Навальному.

Российская сторона в ходе переговоров отметила поспешность, с которой западные столицы поддержали версию о возможном отравлении оппозиционера.

В МИД также отметили, что Москве невыгодно подобное преступление.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным могла быть спровоцирована западными государствами.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

Врачи немецкой клиники Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает возможным, что Навального могли отравить.