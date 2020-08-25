Тихановская заявила о готовности начать переговоры с Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе заседания Комитета Европарламента заявила о готовности начать переговоры с президентом страны Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».

По ее словам, оппозиция готова назвать своих представителей для переговоров. При этом политик отметила, что оппозиция приветствует участие в переговорах с Минском международных посредников.

Тихановская пояснила, что цель переговоров — мирным путем достичь честных и свободных президентских выборов.

Она также отметила, что в Белоруссии происходит мирная демократическая революция, в которой оппозиция стала большинством.

Ранее стало известно, что ЕС может внести в черный список 15-20 белорусских чиновников.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.