Пелоси назвала Трампа «внутренним врагом» США

Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси назвала президента США Дональда Трампа и представителей Республиканской партии в конгрессе «внутренними врагами» страны. Об этом сообщает Fox News.

Данное заявление прозвучало на фоне критики республиканцев в адрес голосования по почте, которое демократы хотят применить на предстоящих президентских выборах.

«Мы даем клятву защищать Конституцию от всех врагов, внешних и внутренних. И, к сожалению, внутренние враги нашей системы голосования и нашей Конституции находятся прямо на Пенсильвания-авеню 1600 (адрес Белого дома. – примечание «Газеты.Ru»), вместе со своими союзниками в конгрессе Соединенных Штатов», – заявил Пелоси.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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