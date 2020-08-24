Глава Тывы сообщил о повторном заражении COVID-19

Глава Тывы Шолбан Кара-Оол в видео, опубликованном на странице в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что снова заразился коронавирусной инфекцией.

«Оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды», — сказал он.

Кара-Оол также пояснил, что размещает ролик для избежания слухов относительно его состояния.

Говоря о причинах повторного заражения, он отметил, что нагрузки могли помещать формированию иммунитета к заболеванию.

Кара-Оол был в первый раз госпитализирован с коронавирусом 25 мая. Главу республики выписали из больницы 6 июня.