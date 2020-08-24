Германия хочет ускоренного продвижения в минском процессе по Донбассу

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о желании немецких властей более быстрого продвижения по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что с этим связана его поездка в Киев.

Он добавил, что приезд в страну приходится на День независимости Украины, с чем он поздравил граждан.

«Этот день, в частности, является для нас стимулом продолжать интенсивную работу по урегулированию существующих конфликтов, а именно на востоке Украины», — подчеркнул Маас.

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