Германия хочет ускоренного продвижения в минском процессе по Донбассу
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Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал о желании немецких властей более быстрого продвижения по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что с этим связана его поездка в Киев.
Он добавил, что приезд в страну приходится на День независимости Украины, с чем он поздравил граждан.
«Этот день, в частности, является для нас стимулом продолжать интенсивную работу по урегулированию существующих конфликтов, а именно на востоке Украины», — подчеркнул Маас.
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