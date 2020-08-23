В Минске у Дворца независимости приземлился вертолет
В Минске у Дворца независимости, рабочей резиденции президента Александра Лукашенко, приземлился вертолет, передает белорусское бюро »Радио Свобода».
«19.06, Минск, около Дворца независимости приземлился белый вертолет с красно-зеленым флагом», — сообщило СМИ.
Некоторые Telegram-каналы писали, что внутри здания находится Лукашенко, но официального подтверждения нет.
До этого правоохранители перекрыли проспект Победителей в районе Дворца независимости, куда пришли протестующие.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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