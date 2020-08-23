Состояние заразившийся коронавирусом Тимошенко оценивается как тяжелое

Пресс-секретарь лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко Марина Сорока подтвердила заражение политика коронавирусом.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Тимошенко выявили коронавирус.

«Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19», — написала Сорока на своей странице в Facebook.

Она добавила, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое, у нее температура до 39°С.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом