Состояние заразившийся коронавирусом Тимошенко оценивается как тяжелое
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Пресс-секретарь лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко Марина Сорока подтвердила заражение политика коронавирусом.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Тимошенко выявили коронавирус.
«Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19», — написала Сорока на своей странице в Facebook.
Она добавила, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое, у нее температура до 39°С.
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