Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от короанвируса.

«Мне сделали прививку от ковида, но меры предосторожности надо всем соблюдать!», — написал он на своей странице в Twitter.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 22 млн, за все время от коронавируса умерли более 780 тысяч человек.

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