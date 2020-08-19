Помпео: США ожидают возвращения санкций ООН против Ирана

США ожидаеют возвращения санкций ООН против Ирана, заявил американский госсекретарь Майк Помпео. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американская сторона планирует задействовать механизм возвращения санкций ООН против Ирана, которые были прекращены по итогам голосования Совета безопасности организации.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана. Против принятия документа выступили РФ и Китай, остальные участники голосования воздержались.

Ранее США неоднократно выступали против окончания оружейного эмбарго, которое было введено СБ ООН. В Вашингтоне заявляли, что не допустят этого.

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