Байден стал кандидатом в президенты США
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Джо Байден официально выдвинут в кандидаты в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты своих праймериз, по которым Байден набрал наибольшее число партийных делегатов, голосующих на съезде.
Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Байдену будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп.
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