Тихановская выпустила новое видеообращение

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором поздравила своего мужа Сергея, который находится в СИЗО, с днем рождения.

«Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», — сказала она в ролике.

По словам Тихановской, ее муж не совершал преступления и был задержан из-за провокации спецслужб, чтобы не допустить его к участию в президентской гонке.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов против демонстрантов применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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