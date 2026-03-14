Названы самые точные часы старения в мире

Сегодня учеными созданы и теломерные, и метаболомные, и клинические «часы старения», и все они используют разные биомаркеры. Самыми точными из них можно назвать эпигенетические, например, модель DunedinPACE, – рассказал «Газете.Ru» руководитель группы исследования биомаркеров лаборатории «Сильный ИИ в медицине» Института AIRI, младший научный сотрудник Центра молекулярной и клеточной биологии Сколтеха Дмитрий Крюков.

«Часы старения» (биологические часы) — это инструменты, которые позволяют определить биологический возраст человека на основе различных биомаркеров. Биологический возраст может отличаться от паспортного как в одну, так и в другую сторону.

«Например, теломерные «часы» основаны на одной из ранних теорий старения и измеряют длину теломер, эдаких защитных «колпачков» на концах хромосом, которые укорачиваются с каждым делением клетки. Транскриптомные «часы» анализируют активность различных генов, а протеомные и метаболомные измеряют уровни тысяч белков или метаболитов в крови, состав которых меняется по мере старения организма. Для практики еще интересны клинические «часы»: они работают на всем известных биомаркерах, таких как параметры общего анализа крови, биохимии, анализа мочи и других», — объяснил Крюков.

Эпигенетические «часы», по словам специалиста, измеряют изменения в паттернах метилирования ДНК — процессе, в котором к определенным участкам молекулы ДНК присоединяются метильные группы, не меняющие саму последовательность генов, но регулирующие их активность.

«Такие «часы» сегодня являются самыми точными в предсказании паспортного возраста, не биологического, и распространенными. С возрастом рисунок этого метилирования закономерно и предсказуемо меняется. Ученые, проанализировав с помощью машинного обучения образцы тысяч людей, выявили ключевые участки ДНК, изменения в которых наиболее точно коррелируют с возрастом. Алгоритм, анализируя статус этих участков в предоставленном образце, например крови или мочи, вычисляет возраст человека», — рассказал специалист.

По словам Крюкова, лучшие модели разработаны в США. Лидером можно назвать модель DunedinPACE.

«Эту модель разработал Дэниел Бельский в соавторстве с коллегами. Еще можно выделить модель PhenoAge, разработанная Морган Левин и коллегами. Она работает в в компании Altos Labs. Также можно выделить модель GrimAge, созданную Стивом Хорватом — одним из самых авторитетных и продуктивных ученых в области геронтологии», — заметил специалист.

Подробнее о том, как должны быть устроены реально работающие калькуляторы биологического возраста и существуют ли на данный момент «часы старения», которые правильно показывают биологический возраст — в интервью Крюкова «Газете.Ru».

