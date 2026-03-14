Стало известно, сколько россиян получают зарплату в 50 тыс. руб. и ниже

Экономист Шедько: половина россиян получают зарплату в 50 тыс. руб. и ниже
Зарплату на уровне 50 тыс. рублей или ниже сегодня получают около 47–50% занятых россиян. При этом говорить о том, что такие доходы получает абсолютное большинство работников, пока нельзя. Об этом «Газете.Ru» заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при  правительстве РФ Юрий Шедько, комментируя слова депутата Госдумы Михаила Делягина о том, что фактическая зарплата большинства россиян оказывается ниже этой планки.

«Показатель средней зарплаты в России не дает точного представления о реальных доходах граждан, поскольку завышается за счет узкой группы высокооплачиваемых работников и регионов с более высоким уровнем оплаты труда. Средняя зарплата может использоваться как общий макроэкономический ориентир, однако она не отражает реальное распределение доходов в обществе. Этот показатель чувствителен к очень высоким заработкам отдельных категорий работников. В результате доходы в сырьевых отраслях, финансовом секторе, IT и других высокомаржинальных сегментах заметно повышают общий уровень, хотя для значительной части населения такие суммы недостижимы», — отметил Шедько.

По его словам, более точную картину дают другие индикаторы — в частности, речь идет о медианной зарплате, которая показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое число работников.

Шедько отметил, что основной вклад в статистическое завышение средней зарплаты вносят нефтегазовый и горно-металлургический секторы, особенно в северных регионах, а также финансы, перестрахование, IT и отдельные высокодоходные ниши. При этом разрыв между такими сферами и обычными отраслями, включая образование, здравоохранение, легкую промышленность и сельское хозяйство, по-прежнему остается значительным, сказал эксперт.

Отдельно он указал на влияние региональной дифференциации. По словам Шедько, федеральная средняя зарплата формируется в том числе за счет Москвы, северных и дальневосточных регионов, где уровень оплаты труда заметно выше. Поэтому напрямую сопоставлять этот показатель с доходами жителей малых городов и сельской местности методологически некорректно, считает эксперт. Для оценки благосостояния необходимо учитывать не только номинальные суммы, но и структуру занятости, особенности локальной экономики и покупательную способность доходов на конкретной территории, подчеркнул Шедько.

Эксперт добавил, что к концу 2026 года зарплаты россиян, вероятно, будут расти, но насколько этот рост сможет перекрыть инфляцию, пока судить рано.

Ранее в России объяснили, как получилась средняя зарплата в 140 тыс. рублей.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!