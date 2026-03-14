Страны Запада достаточно долго жили под маской так называемого основанного на правилах международного порядка. Об этом заявил в интервью RT постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

По его мнению, Западная Европа в первую очередь стала объектом, а не субъектом этих правил. Дипломат пояснил, что имеет ввиду избирательную интерпретацию международного права.

В этом же интервью Небензя заявил, что о провале американского «блицкрига» против Ирана. Комментируя события на Ближнем Востоке, он добавил, что Москва не одобряет атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру.

12 марта Небензя заявил, что резолюция Совета Безопасности ООН с требованием к Ирану прекратить атаки против арабских стран носит предвзятый и односторонний характер.

Ранее Россия предложила собственную резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке.