Россиянину грозит срок за массовую рассылку своих интимных фотографий

Калининградец рассылал интимные фото и видео под вымышленным именем

Калининградца накажут за рассылку собственных интимных фото другим мужчинам, сообщает УМВД России по Калининградской области.

Правоохранители нашли 36-летнего местного жителя, который распространял в сети порнографические материалы. По данным полиции, мужчина в одной из социальных сетей рассылал пользователям мужского пола собственные фотографии и видеозаписи интимного характера.

Для общения он использовал аккаунт, зарегистрированный под вымышленным именем, однако это не помогло избежать ответственности.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте порнографических материалов (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

