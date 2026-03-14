За сколько лет анальгетики убивают почки, рассказал врач

Главный нефролог Москвы Котенко: анальгетики убивают почки за 5-10 лет приема
scitechdaily.com

Чрезмерное употребление лекарств, особенно нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и некоторых антибиотиков приводит к необратимому повреждению почек. При постоянном употреблении этих препаратов хроническая болезнь почек может развиться за 5–10 лет, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры общей терапии Пироговского университета, главный нефролог Москвы Олег Котенко.

Некоторые антибиотики поражают почки непосредственно своим действием, отмечает врач. Анальгетики, в свою очередь, обладают аллерген подобным действием на ткань почек, вызывая в них воспаление. Все это ведет к развитию почечной недостаточности.

«Скорость развития патологии зависит от интенсивности применения лекарственных средств. Существует ряд заболеваний, например, различные болезни суставов, при которых люди принимают очень большое количество обезболивающих средств, иначе они просто не могут нормально жить из-за сильных болей. В этом случае хроническая болезнь почек может развиться за 5–10 лет, хотя, конечно, все индивидуально», — рассказал Котенко.

Если человек эпизодически принимает обезболивающие препараты, то этот процесс может растянуться на десятилетия.

«На примере фенацетина (анальгетик) доказано, что потребление порядка одного грамма вещества в сутки на протяжении 1–3 лет практически гарантированно приводит к поражению выделительной системы», — заключил врач.

Ранее врач предупредил, что полезных для почек трав не существует.

 
