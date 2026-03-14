Соболенко сыграет с Рыбакиной в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Соболенко встретится с Рыбакиной в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, одержав победу над чешкой Линдой Носковой.

Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4

В финале Соболенко встретится с третьей ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

В январе Рыбакина одержала победу над Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

Встреча, которая продлилась 2 часа 18 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной. Соболенко подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Рыбакина сделала также пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

Ранее Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.