Названа возможная причина инцидента с заправщиком KC-135 США в Ираке

Иранские военные могли случайно сбить самолет-заправщик KC-135 США над Ираком. Об этом заявил генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с mk.ru.

«Как правило, в зоне дозаправки барражирует один самолет-заправщик. Однако бывают исключения, если речь идет о большой ударной авиационной группе. В таких случаях могут задействовать несколько «летающих танкеров», но их обязательно разносят по эшелонам. Более того, они летают в противофазе», – сказал он.

По словам Попова, Соединенные Штаты могли планировать массированную атаку, поэтому отправили два лайнера.

По данным The Washington Post и CBS News, в небе над Ираком столкнулись два KC-135. Один рухнул, второй смог сесть в пункте своего базирования в аэропорту Бэн-Гурион в Тель-Авиве.

Позже Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что все шесть членов экипажа рухнувшего на западе Ирака самолета-заправщика KC-135 получили травмы, несовместимые с жизнью.

