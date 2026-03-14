В компании Бэнкси рассказали об ажиотаже на фоне «раскрытия» его имени

banksy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В организации Pest Control , связанной с художником Бэнкси, столкнулись с беспрецедентным количеством обращений после якобы раскрытия его имени в СМИ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на фирму.

«Pest Control в настоящее время получает беспрецедентное количество запросов», — сказали журналистам.

Накануне агентство Reuters сообщило, что самым известным художником граффити, использующим псевдоним Бэнкси, является не фронтмен группы Massive Attack Роберт Дель Наджа, а британский художник Робин Ганнингем, который якобы сменил имя на Дэвид Джонс. Отмечалось, что Бэнкси управляет компанией Pest Control Office, которая занимается аутентификацией его работ и решает, кто получит право первым приобрести эти произведения.

Reuters опросил более десятка инсайдеров и экспертов из окружения Бэнкси, но никто из них не стал раскрывать его личность. При этом многие из опрошенных рассказали подробности жизни и карьеры Бэнкси.

В свою очередь, адвокат Марк Стивенс заявил Reuters, что Бэнкси скрывает свое имя не из-за того, что боится популярности, а потому что его преследуют многие инстанции и аффилированные с ними лица. Он также подчеркнул, что анонимность художника служит общественным интересам, и настоятельно призвал авторов материала не раскрывать настоящее имя художника.

Ранее в Великобритании начали расследование в отношении Бэнкси.

 
ОМС для курильщиков, инсульт в 40 лет и «умный» кофе: новости о здоровье за неделю
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!