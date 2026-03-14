WSJ раскрыла потери армии США с начала операции против Ирана

Как минимум 13 американских военнослужащих погибли с начала операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, еще 200 военнослужащих получили ранения во время операции. При этом, как уточнил источник газеты, 170 из 200 раненых уже вернулись к службе.

До этого иранские военные нанесли удар по американскому танкеру у берегов Шарджи (ОАЭ), на судне произошел пожар. Также беспилотник атаковал посольство США в Багдаде. Местные силы безопасности полностью перекрыли «зеленую зону» в центре столицы, где расположено большинство правительственных учреждений Ирака и посольства многих стран, включая американское.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее посол Ирана пригрозил США суровым возмездием за покушение на нового лидера.