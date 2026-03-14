Иран заявил о контроле над небом Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР; элитное подразделение ВС Ирана) заявил, что контролирует значительную часть воздушного пространства Израиля. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«КСИР: значительная часть израильского воздушного пространства — под нашим контролем», — говорится в сообщении.

Накануне в КСИР сообщили, что Иран в 46-й раз выпустил ракеты по Израилю. Для ударов по израильской территории использовались сверхтяжелые ракеты Khorramshahr, Kheibar Shehan, Emad и Qadr.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Белом доме объяснили удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.