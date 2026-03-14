Россиян предупредили о штрафе за ночные стирки

Юрист Хромченко: за стирку ночью можно получить штраф 5 тыс. рублей
Россиянам может грозить штраф за использование стиральной машины ночью, если ее работа нарушает тишину и покой соседей. Об этом в беседе с ТАСС сообщил ассистент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко.

Он напомнил, что в каждом российском регионе действуют законы «о тишине», которые устанавливают ответственность за ее нарушение. Так, в Москве шуметь запрещено с 23:00 до 7:00, штраф за нарушение тишины может достигать 2 тыс. рублей, уточнил Хромченко.

Он также указал, что исчерпывающий перечень источников такого шума законодательством не определен. Таким образом, даже стиральная машина может приносить неудобства соседям, а это, в свою очередь, подпадает под формальный признак нарушения действующего законодательства, заключил юрист.

До этого сообщалось, что россиянам может грозить уголовная ответственность и крупные штрафы до 1 млн рублей за сбор некоторых первоцветов. Так, при обнаружении подснежника не нужно спешить его срывать – он может оказаться краснокнижным растением, предупредили эксперты.

Уточняется, что за сбор цветов, включенных в Красную книгу, грозит ответственность по КоАП, наказание предусматривает штрафы от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 15 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц.

Ранее жителям Подмосковья ранее напомнили о крупных штрафах за сбор краснокнижных грибов.

 
