В Киеве и области начались перебои с электроснабжением

Новости.Live: перебои с электричеством зафиксировали в Киеве и Киевской области

В украинской столице и Киевской области зафиксировали перебои с с электроснабжением. По данным телеканала «Новости.Live», проблемы с подачей электроэнергии возникли в разных районах Киева и области.

«В Киеве и области начались перебои со светом», — сообщают украинские журналисты, не уточняя детали о причинах и масштабах ситуации.

На прошлой неделе в Киеве 1 905 зданий в четырех районах остались без тепла. По данным властей, после ночных ударов 7 марта был поврежден объект критической инфраструктуры. В результате обесточенными оказались дома в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.



Ранее украинцев предупредили об отключении света по всей стране после атак БПЛА и ракет.