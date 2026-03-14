В Иране заявили, что нефтяные компании США могут «стать пеплом»

Нефтяная, экономическая и энергетическая инфраструктура компаний, связанных с США, может быть уничтожена в случае атаки на аналогичные объекты Ирана. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, его слова приводит гостелерадиокомпания страны.

По его словам, если будет нанесен удар по нефтяной, экономической или энергетической инфраструктуре Исламской Республики Иран, то объекты компаний в регионе, где США имеют долю или которые сотрудничают с американской стороной, будут уничтожены и превратятся в «горы пепла».

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и потерях среди мирных жителей. В результате атаки был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, после чего в стране объявили 40-дневный траур.

Иран, в свою очередь, наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Ранее посол Ирана пригрозил США суровым возмездием за покушение на нового лидера.

 
