В Москве несколько человек получили ранения в аварии с экскурсионным автобусом с детьми

ТАСС: в Москве двое детей пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Москве шесть человек пострадали в аварии с участием микроавтобуса, в котором ехали мигранты, экскурсионного автобуса с детьми и других автомобилей на Калужском шоссе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«Предварительно, водителю микроавтобуса «Фольксваген», в котором находились иностранные граждане, стало плохо за рулем. Он по касательной задел экскурсионный автобус с детьми, припаркованный у обочины. После этого его развернуло, и в иномарку врезались другие транспортные средства», — сказали журналистам.

Позже агентство уточнило, что в результате происшествия получили ранения семь человек, в том числе двое несовершеннолетних.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в автобусе в момент аварии находился 21 ребенок.

«За медпомощью обратились двое детей. Тяжелые пострадавшие в минивене, за ними вылетел вертолет скорой помощи», — говорится в посте.

Как уточняется, когда случилось ДТП автобус был припаркован. Официальных комментариев на момент публикации нет.

