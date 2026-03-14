Капитан клуба НХЛ выбыл до конца сезона из-за серьезной травмы

Капитан клуба НХЛ «Торонто» Мэттьюс выбыл до конца сезона из-за травмы
Капитан «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс выбыл из-за тяжелой травмы до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.

Мэттьюс получил повреждение во втором периоде матча против «Анахайм Дакс» в ночь на 13 марта. Столкновение с чешским защитником Радко Гудасом привело к тому, что 28-летний американец не смог продолжить игру.

По итогам медицинского обследования у капитана «Торонто» выявлен разрыв медиальной коллатеральной связки и ушиб четырехглавой мышцы бедра. Срок восстановления займет остаток сезона, включая плей-офф. Гудас по итогам инцидента получил пятиматчевую дисквалификацию.

В текущем сезоне Мэттьюс провел 60 матчей, набрав 53 очка (27 голов + 26 передач). Он является лучшим снайпером команды и четвертым бомбардиром. Американец был выбран «Торонто» под первым номером на драфте 2016 года, трижды становился лучшим снайпером регулярного чемпионата. В феврале 2026 года в составе сборной США он стал олимпийским чемпионом, будучи капитаном команды.

Ранее передача Артемия Панарина помогла «Лос-Анджелесу» войти в зону плей-офф.

 
ОМС для курильщиков, инсульт в 40 лет и «умный» кофе: новости о здоровье за неделю
