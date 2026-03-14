Стало известно, сколько россияне тратят на лечение из своего кармана

Глава ВСС Уфимцев: россияне тратят на лечение до 2 трлн рублей в год

Россияне ежегодно оплачивают медицинские услуги из собственного кармана на сумму около 1,5–2 трлн рублей. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев в интервью РИА Новости.

По его словам, общий объем рынка медицинских услуг в России, включая расходы федерального бюджета, систему обязательного медицинского страхования и личные траты граждан, составляет примерно 9–10 трлн рублей в год. Из этой суммы около 1,5–2 трлн рублей оплачивают сами пациенты.

По официальным данным, общий объем рынка медицинских услуг в России составляет около 8,1 трлн рублей. Более половины этой суммы — примерно 4 трлн рублей — финансируется через систему обязательного медицинского страхования. Остальная часть приходится на расходы бюджетов разных уровней и личные средства граждан.

Глава ВСС напомнил, что в России действует страховая модель здравоохранения: работодатели делают взносы за сотрудников в социальные фонды, а затем через страховые компании оплачиваются медицинские услуги.

Он также отметил, что государство направляет значительные средства на медицину, а участие страховщиков, по его словам, помогает использовать эти деньги более эффективно. По его мнению, страховые компании заинтересованы в том, чтобы расходы были разумными, а люди получали необходимую медицинскую помощь.

Уфимцев добавил, что наиболее успешные модели финансирования здравоохранения в мире устроены именно по такому принципу.

При этом он отметил, что существуют системы, где обязательное медицинское страхование работает без участия страховых компаний. По его словам, такая модель может быть выгоднее для государства, однако в этом случае гражданам приходится больше платить самостоятельно. В качестве примера он привел английскую систему, где работодатели платят меньше налогов, но расходы людей на медицину из личных средств значительно выше.

Ранее были названы болезни, которые в России не лечат бесплатно.