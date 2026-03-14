В посольстве РФ ответили на обвинения Лондона о причастности Москвы к ударам по Ираку

Посольство РФ назвало вымыслом слова Хили о причастности к удару по базе в Ираке

Утверждения министра обороны Великобритании Джона Хили о якобы причастности России к удару по военной базе в иракском Эрбиле являются вымыслом и не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне, передает ТАСС.

Накануне Хил заявил, что Россия помогала Ирану в нанесении удара по базе.

В посольстве отметили, что утверждения британского министра о российской угрозе служит внутриполитическим целям. Тас напомнили, что именно Британия поставляет оружие и разведданные Украине для ударов по территории России.

Министерство обороны Великобритании 12 марта сообщило, что по военной базе в иракском Эрбиле был нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, британские военнослужащие не пострадали, однако несколько американских и французских военных получили ранения. Один из французских солдат получил несовместимые с жизнью ранения.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.