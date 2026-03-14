Тюменец застрял в зимнем лесу из-за поломки снегохода и сутки выживал на морозе

Житель Тюмени более суток боролся за жизнь после поломки снегохода в лесу

Тюменец больше суток боролся за жизнь в зимнем лесу после того, как его снегоход увяз в глубоком снегу во время рыбалки. Об этом он рассказал kp.ru.

Утром 10 марта Владимир Киселевский отправился из деревни Зубарева к знакомому месту ловли на реке Пышме, однако из-за наледи и мокрого снега снегоход «Буран» застрял, а попытка выбраться на другой берег обернулась его окончательной поломкой.

Поняв, что движение дальше невозможно, мужчина оставил транспорт и направился пешком в лес, рассчитывая только на собственные силы. Владимир развел костер под корягой и провел ночь у огня, в метель и при нулевой видимости, постоянно поддерживая пламя, чтобы не замерзнуть и отпугивать волков.

Утром он продолжил путь, продвигаясь с большим трудом в тяжелой рыбацкой одежде и периодически останавливаясь, чтобы отдохнуть и согреться. Когда телефон немного отогрелся и вновь заработал, спасатели смогли определить координаты Владимира, а поисковые группы, всю ночь прочесывавшие район, вскоре обнаружили рыбака и доставили в безопасное место.

«Подъехали, чаю дали горячего... я с вечера до этого момента ел только снег. <...> Это испытание стало для меня настоящей проверкой на жизнестойкость. Главный вывод прост: нельзя сдаваться ни при каких обстоятельствах, бороться до последнего. Вариантов у меня было немного – только идти вперед», — отметил тюменец.

Он призвал любителей зимних всегда брать с собой минимум для выживания и заранее продумывать план действий на случай, если техника откажет вдали от населенных пунктов

