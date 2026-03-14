Россияне рассказали, какие цифровые товары покупают

Большинство опрошенных россиян за последние шесть месяцев хотя бы раз покупали цифровые товары и сервисы. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» по итогам опроса. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Согласно исследованию, 76% респондентов приобретали цифровые продукты. Речь идет о видеоиграх, программах, электронных книгах и подписках на различные сервисы. Еще 23% участников опроса заявили, что не видят необходимости в таких покупках.

Чаще всего цифровые продукты россияне приобретают для развлечений и хобби — так ответили 46% опрошенных. Еще 23% используют их для образования и саморазвития, 16% покупают такие товары для нужд детей, а 15% — для профессионального развития и работы.

Наиболее востребованной категорией оказались цифровые подписки и стриминговые сервисы: за них чаще всего платят 31% респондентов. На втором месте оказались музыка и подкасты с долей 27%. Далее следуют онлайн-курсы, мастер-классы и образовательные платформы, которые чаще всего оплачивают 12% участников опроса. Мобильные приложения выбрали 8% респондентов, электронные книги — 7%, видеоигры — 6%, программное обеспечение — 4%, цифровые медиа, включая фото и видео, — 3%, а облачные сервисы — 2%.

Расходы на цифровые продукты у большинства участников исследования остаются умеренными. Так, 41% россиян тратят на них от 500 до 1,5 тыс. рублей в месяц. Еще 21% укладываются в сумму до 500 рублей. О тратах от 5 тыс. до 15 тыс. рублей сообщили 16% респондентов, от 1,5 тыс. до 5 тыс. рублей — 13%. Более 15 тыс. рублей в месяц на цифровые сервисы и товары расходуют 9% опрошенных.

При этом оценки динамики расходов за последние два-три года разделились. Треть респондентов, или 31%, заявили, что их траты практически не изменились. Еще 28% сообщили, что стали тратить заметно больше, в том числе из-за роста числа подписок на электронные сервисы. О снижении расходов рассказали 23% участников опроса: они объяснили это оптимизацией бюджета и отказом от необязательных покупок. Еще 18% признались, что полностью отказались от платных цифровых продуктов и пользуются только бесплатными решениями.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. пользователей в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если у них списали деньги с ранее отвязанных карт.