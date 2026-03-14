Володин призвал отозвать документ о разных цветах униформы медиков

Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для медиков
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против рекомендаций Минздрава о цвете одежды врачей и медицинского персонала. В своем канале в мессенджере Max он отметил, что в Думу по данному вопросу поступают обращения от медиков.

«Несмотря на рекомендательный характер документа, считаю правильным его отозвать тем, кто направил письмо в организации здравоохранения», — говорится в сообщении Володина.

Политик напомнил, что образ врача и медсестер как людей в белых халатах формировался столетиями, поэтому возникают вопросы: зачем рушить этот образ, сложившиеся традиции и разделять медицинский коллектив, закрепляя цветом работу на различных должностях в медучреждении.

По словам Володина, подобные изменения должны обсуждаться с профессиональным сообществом.

Минздрав ранее представил шесть вариантов формы для медработников разного цвета согласно должностям и позициям в медучреждении. Руководящий персонал будет носить форму фиолетового, врачебный — темно-зеленого, средний медицинский персонал — салатового цвета.

Для младшего медицинского персонала рекомендуется одежда лавандового цвета, для административного — голубого, для немедицинских и хозяйственных служб и IT-специалистов — серого цвета.

Ранее российские врачи пожаловались на постоянные переработки ради обычной зарплаты.

 
