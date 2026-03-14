Бывший командир полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), заместитель командира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины Максим Жорин заявил в социальных сетях, что ожидания экономического краха России в течение двух-трех недель являются мифом.

Он отметил, что это скорее напоминает о том, что разговоры о скором экономическом крахе России за несколько недель являются очередным мифом.

Жорин также призвал украинские власти вести честный диалог с населением и не рассчитывать на «волшебные» решения.

Тем временем специалисты ЦМАКП пришли к выводу, что в начале весны 2026 года российская экономика оказалась в одном шаге от стагфляции – ситуации, при которой наблюдаются застой производства, высокий уровень безработицы и стремительный рост цен.

Эксперты отметили, что стагнация наблюдается в большинстве гражданских отраслей российской экономики. Прибыль предприятий также стремительно сокращается. Проблемы наблюдаются в сферах машиностроения и оборудования, а также в других важных отраслях.

