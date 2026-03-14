Стал известен новый соперник Махачева

Matt Davies/Global Look Press

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев проведет свой следующий бой против ирландца Иана Гарри на турнире UFC 329.

Поединок состоится 30 мая в Саудовской Аравии и станет главным событием вечера, на кону будет стоять титул чемпиона UFC в полусреднем весе, который Махачев завоевал в ноябре 2025 года.

Иан Гарри имеет в активе 21 победу и одно поражение в ММА. Ирландец занимает вторую строчку в рейтинге полусредневесов. Гарри ранее претендовал на титульный бой: в ноябре 2025 года он победил бывшего чемпиона Белала Мухаммада и заявил о готовности встретиться с Махачевым.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену. Также он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях. На данный момент россиянин занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

Ранее чемпион UFC заявил, что Махачев сам отказался от боя в Белом доме.

 
