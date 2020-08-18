Против Порошенко завели новое дело

Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело о незаконном лишении гражданства бывшего депутата Верховной рады в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и экс-генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката бывшего главы государства.

Ранее сообщалось, что защита четвертого президента Украины Виктора Януковича подала заявление о привлечении к уголовной ответственности Порошенко и бывшего украинского премьера Арсения Яценюка за дачу якобы заведомо ложных показаний в суде по делу о госизмене.

Всего на счету Петра Порошенко свыше 15 уголовных дел, в том числе о госизмене, злоупотреблении властью, легализации преступных доходов и неуплате налогов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Защита Януковича подала заявление против Порошенко из-за дачи ложных показаний

— Порошенко записал видеообращение к Лукашенко

— В Раде заявили о готовящемся госперевороте Порошенко