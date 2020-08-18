Президент Ливана выступил против международного расследования взрыва в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун не поддерживает создание международной комиссии по расследованию взрыва в порту Бейрута 4 августа. Об этом он сообщил в интервью газете Corriere della Sera.

Он напомнил, что ливанская судебная система требует того, чтобы страна самостоятельно расследовала внутренние проблемы, тем не менее, это не исключает присутствия французских, американских и других следователей, которые уже помогают полиции Ливана.

По словам Ауна, в настоящее время ни одна из версий взрыва не исключается, но наиболее вероятной считается несчастный случай.

«Многие ливанские свидетели утверждают, что незадолго до взрыва видели или слышали самолеты», — сказал президент, подчеркнув, что их необходимо опросить.

Аун также категорически отверг версию о том, что взрыв прогремел на складе оружия, принадлежащего движению «Хезболлах», что в свою очередь стало причиной крупного взрыва нитрата аммония.

Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали более 160 человек, свыше пяти тыс. ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тыс. местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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