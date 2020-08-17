Генсек ООН призвал власти Белоруссии услышать требования своих граждан

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Белоруссии услышать требования народа и прекратить силовое подавление протестов, сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь считает, что обеспокоенность народа должна быть услышана, а подавление протестов — это не решение», — процитировал Гутерриша его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

После закрытия избирательных участков 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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