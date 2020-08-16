Трамп не будет встречаться с Путиным до выборов

Американский лидер Дональд Трамп не будет проводить саммит с российским коллегой Владимиром Путиным перед президентскими выборами в США, заявил помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом сообщил телеканал Эн-би-си.

«У нас не будет саммита с Путиным перед выборами», — ответил О'Брайен на соответствующий вопрос.

Помощник президента также добавил, что США отказались участвовать в саммите по Ирану.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп хочет лично встретиться с Путиным до начала выборов в США, которые должны пройти в ноябре.

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