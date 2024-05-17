Российские силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

На подлете к Белгороду система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, два человека пострадали», — написал глава региона.

Он уточнил, что у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ранение левой голени. Второму мирному жителю осколки попали в лоб. Скорая доставила раненых в городскую больницу №2 города Белгорода.

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В Белгороде осколок снаряда пробил кровлю, перекрытие техэтажа и потолок в квартире жилого дома.

По словам Гладкова, в поселке Дубовое и в селе Таврово снаряды ударили в два частных домовладения, которые получили очень серьезные повреждения. На месте происшествия работают все оперативные и аварийные службы, уточняя данные о последствиях нанесенных ударов.

До этого стало известно, что украинская армия использовала по меньшей мере 92 снаряда и 22 дрона для обстрелов Белгородской области за прошедшие сутки. Губернатор обратил внимание, что более 30 домов и несколько автомобилей также получили повреждения при обстрелах.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.