Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

Гладков: над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

На подлете к Белгороду система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, два человека пострадали», — написал глава региона.

Он уточнил, что у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ранение левой голени. Второму мирному жителю осколки попали в лоб. Скорая доставила раненых в городскую больницу №2 города Белгорода.

В Белгороде осколок снаряда пробил кровлю, перекрытие техэтажа и потолок в квартире жилого дома.

По словам Гладкова, в поселке Дубовое и в селе Таврово снаряды ударили в два частных домовладения, которые получили очень серьезные повреждения. На месте происшествия работают все оперативные и аварийные службы, уточняя данные о последствиях нанесенных ударов.

До этого стало известно, что украинская армия использовала по меньшей мере 92 снаряда и 22 дрона для обстрелов Белгородской области за прошедшие сутки. Губернатор обратил внимание, что более 30 домов и несколько автомобилей также получили повреждения при обстрелах.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами