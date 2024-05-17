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Ученые заявили о прорыве в лечении деменции и гидроцефалии

NatNeuroSci: новый препарат замедляет развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера

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Американские ученые из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии нашли способ отсрочить возникновение таких форм деменции, как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, тот же метод может лечить гидроцефалию. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Neuroscience (NatNeuroSci).

Команда разработала препарат, способный очищать мозг от клеточного мусора, улучшая лимфодренаж и устраняя причину возникновения гидроцефалии, при которой в головном мозге собирается спинномозговая жидкость. Болезни Паркинсона и Альцгеймера связаны с накоплением в мозге отходов.

Новое лекарство представляет собой соединение, которое усиливает выработку белка под названием Piezo1. Белок стимулирует дренажный процесс, расширяя лимфатические сосуды. Эффективность метода подтвердилась в ходе лабораторных экспериментов на мышах.

По словам руководителя научного проекта, доктора Яна Квонхона, он занялся исследованиями проблемы накопления жидкости в черепной коробке после инцидента с одним из своих знакомых.

Мужчина страдал от гидроцефалии, и в один из дней болезнь вызвала у него внезапную потерю зрения, когда тот вел машину по скоростной автотрассе.

Ранее ученые выяснили, что полеты в космос нарушают работу системы естественной очистки мозга, увеличивая риск развития деменции.

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