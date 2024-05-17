В США заявили о все более опасном положении Украины и высоких рисках для нее

Несмотря на поддержку стран Запада позиция Украины в конфликте с Россией становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на территории РФ. Об этом в аналитической статье пишет журнал Foreign Policy.

В статье говорится, что свойственные началу специальной военной операции надежды стран Запада очевидным образом не оправдываются. Американский генерал Кристофер Каволи недавно заявил, что Россия восстанавливает свои вооруженные силы «гораздо быстрее, чем предполагали первоначальные оценки», и ее армия сейчас больше, чем до войны.

Экономические санкции тоже не оказали ожидаемого действия: экономика России не только не рухнула, но даже показывает рост.

При этом «стратегическое положение Украины становится все более опасным», так как она испытывает недостаток буквально во всем — от денег, оружия и боеприпасов до военнослужащих на поле боя.

Внутри США поддержка правительственных усилий по поддержке Украины падает. Судя по недавним опросам, американцы поровну разделились между сторонниками и противниками оказания помощи Украине, так что будущая помощь Украине, вероятно, будет зависеть от того, кто победит на выборах в США.

«Украина больше не может позволить себе просто переждать россиян, воздерживаться от ударов по военным и логистическим объектам внутри России и надеяться, что артиллерийские дуэли на востоке Украины в конечном итоге обернутся в их пользу. Вместо этого ей придется перейти в наступление, что сопряжено с определенным риском эскалации», - говорится в публикации.

Авторы статьи приходят к выводу, что во избежание поражения Украины администрации Байдена так или иначе придется прийти к снятию ограничений по использованию американского оружия для ударов по территории России.

17 мая сообщалось, что в НАТО намерены увеличить численность войск постоянной готовности.

Ранее в США допустили отправку инструкторов из стран НАТО на Украину