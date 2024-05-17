Экс-игрок «Динамо» поддержал назначение Станковича в «Спартак»

Бывший игрок московского «Динамо» Владимир Гранат поддержал назначение Деяна Станковича на пост главного тренера московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«В тренерском активе у него есть достижения, поэтому это очень круто. Конечно, назначение Станковича — это хорошо для «Спартака». А самое главное, что он является авторитетным бывшим футболистом», — сказал Гранат.

«Спартак» объявил накануне, что Деян Станкович возглавит команду с сезона-2024/25, а Владимир Слишкович, сейчас исполняющий обязанности главного тренера, продолжит работу в его штабе как один из помощников. В данный момент красно-белые занимают пятое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 46 очков после 28 туров. При этом команда проиграла финал Пути регионов Кубка России калининградской «Балтике» (0:1) и не смогла выйти в Суперфинал турнира. Станкович во время своей тренерской карьеры приводил к чемпионским титулам сербскую «Црвену Звезду» и венгерский «Ференцварош».

Ранее венгерский журналист оценил перспективы Станковича в «Спартаке».