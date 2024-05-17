«Паники не было»: очевидица рассказала об обстановке после взрыва в Военной академии в Петербурге

В Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге взрывом выбило окно на первом этаже здания. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица произошедшего Ирина (имя изменено). По словам женщины, нескольких пострадавших увозили в больницы, но паники среди людей не было.

«Я шла мимо, когда уже там стояли машины спасательных служб. Я видела только, что на первом этаже не было одного окна. Паники не было, никого не эвакуировали, увозили на скорых только пострадавших. Дыма не было. Через дорогу на улице Обручевых, 5 собралась небольшая толпа, просто наблюдали, как местные жители, так и курсанты, которые тут по вечерам гуляют в увольнениях. Насчитали 11 скорых, три полицейских, штук восемь пожарных. Со стороны Обручевых пожара или его признаков не было», — сказала она.

17 мая Telegram-канал Baza сообщил, что семь человек пострадали из-за взрыва в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. В настоящее время на месте взрыва работают оперативные службы. Отмечалось, что по одной из версий академия могла пострадать из-за атаки БПЛА.

Позднее пресс-служба Ленинградского военного округа уточнила, что в учебном заведении взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны, в результате чего пострадали семеро военнослужащих.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга хотят запретить публиковать данные о последствиях применения беспилотников в городе.