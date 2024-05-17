Мужчина напал на женщину с двухмесячным ребенком на руках и ударил его по голове локтем

Во Франции задержали мужчину, который нападал на людей на рынке и ударил локтем младенца. Об этом сообщает Le Parisien.

Неадекватного мужчину заметили накануне в коммуне Дравей, неподалеку от Парижа. Утром 16 мая он напал около местной школы на женщину, державшую на руках двухмесячного ребенка. Злоумышленник нанес один удар локтем по голове младенца и скрылся. На место происшествия были вызваны полиция и пожарная бригада. Пострадавшего доставили в больницу, а на нападавшего составили ориентировки.

Затем выяснилось, что до нападения на ребенка странного мужчину видели на рынке, там он оскорблял прохожих и пытался отобрать у них сумки. В итоге 32-летнего подозреваемого поймали. На допросе он заявил, что его действия были непроизвольными, после задержанного осмотрел психиатр. Эксперт заключил, что он не может нести уголовной ответственности. Сейчас злоумышленник находится под стражей и остается под наблюдением врачей.

Ранее в Петербурге мужчина с тесаком напал на ребенка и угрожал прохожему.