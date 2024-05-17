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Легенда «Ливерпуля» надеется, что Клоппу установят памятник

Легенда «Ливерпуля» Джеррард: надеюсь, Клоппу установят памятник

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Global Look Press

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард выразил надежду, что главному тренеру команды Юргену Клоппу установят памятник, передает Daily Mail.

«Я надеюсь, что ему поставят памятник. Я надеюсь, что он почти готов, потому что думаю, что Клопп заслуживает такого статуса в клубе», — сказал Джеррард.

11 мая «Манчестер Сити» в матче 36 тура чемпионата победил «Фулхэм» со счетом 4:0. После этого матча «Ливерпуль» потерял шансы на победу в АПЛ.

Примечательно, что это последний сезон в клубе для главного тренера Юргена Клоппа, он покинет команду после завершения сезона. Он работает в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

«Я не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это и буду ли я по этому скучать», — объяснил Клопп свое решение.

Ранее стало известно имя нового главного тренера «Ливерпуля».

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