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Мужчина погиб в момент атаки дронов-камикадзе ВСУ на село под Белгородом

Гладков: в Белгородском районе в результате атаки БПЛА на село погиб человек

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Один мужчина погиб в результате атаки украинских беспилотников на село в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Новая Наумовка Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе», — написал глава региона.

Он пояснил, что двое мирных жителей приехали в село копать огород, несмотря на то, что в населенном пункте введен режим ЧС и людям в нем запрещено находиться.

Гладков подчеркнул, что в момент атаки один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Второй мирный житель получил ранение, но смог самостоятельно добраться до больницы.

До этого стало известно, что украинская армия использовала по меньшей мере 92 снаряда и 22 дрона для обстрелов Белгородской области за прошедшие сутки. Губернатор обратил внимание, что более 30 домов и несколько автомобилей также получили повреждения при обстрелах.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Обстрелы Белгородской области
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